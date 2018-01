Benvenuti a casa mia: in anteprima il poster italiano della commedia con Christian Clavier

Christian Clavier è ormai uno dei volti della commedia francese più noti nel nostro paese. Dopo averlo visto e apprezzato fin dagli anni 90 in film come I Visitatori e accanto a Gérard Depardieu in Asterix e Obelix contro Cesare e Asterix e Obelix Missione Cleopatra, l'attore francese è diventato una figura famigliare al pubblico italiano con tre recenti commedie di successo: Non sposate le mie figlie!, Tutti pazzi in casa mia e il più recente Qualcosa di troppo.



Dall'8 marzo prossimo, grazie alla distribuzione nei cinema italiani da parte di Adler Entertainment, lo vedremo protagonista di una nuova commedia dal titolo Benvenuti a casa mia.



Il film, diretto da Philippe de Chauveron, vede Clavier nei panni di Jean-Etienne Fougerole, un intelletuale sposato a una ricca ereditiera. Durante un dibattito televisivo per promuovere il suo nuovo libro dal titolo "A bras ouverts" (a braccia aperte), in cui invita le persone più fortunate ad accogliere a casa loro i più bisognosi, l'uomo viene sfidato pubblicamente a mettere in pratica il suo pensiero. Per non perdere la faccia, Jean-Etienne accetta la sfida. La sera stessa qualcuno bussa alla porta della sua lussuosa dimora... ben presto le convinzioni di Fougerole saranno messe a dura prova.

In attesa di vedere il film al cinema, vi mostriamo in anteprima il manifesto italiano ufficiale: