Bentornato Presidente: il paese ha di nuovo bisogno di Peppino Garibaldi

La premessa è d'obbligo: ogni riferimento all'attuale situazione politica italiana è del tutto casuale... o no?

Ve ne potete fare un'idea da soli guardando il trailer del film più sotto.



Detto questo, Peppino Garibaldi (Claudio Bisio) sta per tornare. Otto anni dopo la sua improbabile elezione al Quirinale, il paese (sarebbe meglio dire chi il paese lo vorrebbe guidare) ha bisogno di lui e lui ha bisogno dell'amore della sua Janis (Sarah Felberbaum). Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lo ha infatti lasciato sulle sue montagne per tornare a Roma. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

"Degradato" da Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio, Peppino si ritrova di nuovo nella Capitale, dove i potenti di turno cercheranno di usarlo come un burattino. Riuscirà di nuovo a sopravvivere agli intrighi di palazzo e a cambiare l'Italia? Lo scopriremo al cinema dal 28 marzo prossimo. Ecco intanto, in anteprima esclusiva, il poster ufficiale di Bentornato Presidente, diretto da Giuseppe Fontana e Giuseppe Stasi:





Sono parecchi i cambiamenti e le nel novità nel cast di questo sequel. Oltre alla già citata Sarah Felberbaum, che ha preso il posto di Kasia Smutniak nei panni di Janis, tra i nuovi arrivati troviamo Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Antonio Petrocelli, Guglielmo Poggi, Marco Ripoldi e Ivano Marescotti. Dal primo film ritroviamo invece Massimo Popolizio e Cesare Bocci.



Bentornato Presidente!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD