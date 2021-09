Bentornato, papà: il poster del film di Domenico Fortunato in anteprima esclusiva

News Cinema

In uscita nel mese di ottobre, distribuito da Altre Storie, Bentornato papà è la seconda regia dell'attore Domenico Fortunato ed è una storia familiare. Ecco il manifesto ufficiale in anteprima esclusiva.

Uscirà nel mese di ottobre distribuito da Altre Storie, e avrà la sua anteprima mondiale al Bari International Film Festival 2021, Bentornato papà, il nuovo e secondo film di Domenico Fortunato.

Il regista è anche protagonista insieme a Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini (che ricordiamo nella serie Netflix Baby), l'esordiente Giuliana Simeone. Ad affiancarli sono Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano, Franco Ferrante.

Bentornato papà è una produzione Altre Storie con Rai Cinema e racconta un'intensa storia familiare. Domenico Fortunato è contentissimo di portarlo al Bif&st, che quest'anno si svolgerà dal 25 settembre al 2 ottobre, e a tal proposito ha dichiarato: "Sono davvero felice e onorato che Bentornato papà sia stato scelto tra i film in concorso al Bif&st e spero che il pubblico lo apprezzi. È un film che racconta la vita quella 'bella', semplice, potente e piena d'amore. La malattia non è solo un momento doloroso, è anche la possibilità di abbattere quei muri costruiti involontariamente negli anni, fatti di silenzi e di incomprensioni, l'occasione di riavvicinarsi, di crescere. Ringrazio quindi Altre Storie, Rai Cinema e il Bif&st per aver creduto in me".

Di Bentornato papà, che e prodotto da Cesare Fragnelli con il contributo della Regione Puglia e di Apulia Film Commission, vi mostriamo in anteprima esclusiva la locandina ufficiale. Eccola, insieme alla sinossi del film e al trailer ufficiale.

Siamo in una famiglia con un rapporto profondo, nonostante alcune incomprensioni. Franco, un padre che ha dedicato la vita ai suoi cari e al lavoro. Il figlio Andrea, studente con le proprie ambizioni e inquietudini. La figlia Alessandra, sensibile e con il sogno di diventare maestra. La moglie Anna apprensiva e amorevole. Il fratello, Silvano, a cui è molto legato. Un tragico evento colpisce Franco improvvisamente, sconvolgendo la sua vita e quella dei suoi cari. Per tutti inizia un percorso terapeutico dell'anima alla ricerca di un nuovo equilibrio. Ma tutto cambierà ancora una volta.