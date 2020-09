Benny Safdie e il figlio di Philip Seymour Hoffman sul set di Paul Thomas Anderson

News Cinema

Sul set di Soggy Bottom con Bradley Cooper di Paul Thomas Anderson l'attore e autore di Diamanti grezzi Benny Safdie e il figlio di Philip Seymour Hoffman, il grande attore che ha lavorato quattro volte col regista. Nuove foto.

Non c'è stato praticamente nessun annuncio ufficiale sul cast del nuovo film di Paul Thomas Anderson, provvisoriamente intitolato Soggy Bottoms, il cui set di Encino, in California, dovrebbe essere blindato ma che evidentemente non lo è abbastanza, visto che appaiono di continuo nuove foto scattate da curiosi e fan, alcune delle quali potete vedere qua sotto.

Nel manifesto alle spalle di Bradley Cooper vediamo la nuova aggiunta al cast, Benny Safdie, attore e regista di Diamanti grezzi e altri film indipendenti, nei panni di Joe Wachs, membro del consiglio comunale di Los Angeles negli anni Settanta, dalla personalità "larger than life", che solo negli anni Novanta fece coming out.

Alcune speculazioni, viste le foto, sono state fatte sul possibile ruolo di Cooper, che appare in una tipica mise del periodo e un po' ingrassato: vestita in modo simile a Barbra Streisand è apparsa l'attrice e musicista Alana Haim e questo secondo molti significa che l'attore potrebbe interpretare Jon Peters, il produttore di È nata una stella versione 1976, e il film potrebbe essere incentrato sulla realizzazione di quel film (rifatto nel 2018 proprio dall'attore e regista con A Star Is Born).

Anche se ufficialmente Haim e Cooper sono gli unici attori confermati, ci sono dunque anche Benny Safdie e - commovente sorpresa - Cooper Alexander Hoffman, figlio del grande Philip Seymour Hoffman che con Anderson ha recitato meravigliosamente in ben quattro film: Boogie Nights, Magnolia, Ubriaco d'amore e in quello che riteniamo il capolavoro di entrambi, The Master. Del giovane Hoffman non si sa niente, non ha mai recitato e forse avrà solo un piccolo ruolo, che farà comunque emozionare i fan del padre, a cui sembra somigli moltissimo. Purtroppo non ci sono foto rubate da mostrare nel suo caso ma solo le voci di chi lo ha avvistato.

Le riprese del film sono iniziate due settimane fa e andranno avanti per più di 3 mesi a causa delle misure di sicurezza imposte dal Covid-19. Soggy Bottom, o qualunque sia il titolo definitivo, come consuetudine di P. T. Anderson verrà girato interamente nei veri esterni in cui si svolge la storia e non in teatro di posa.

