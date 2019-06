Benicio Del Toro in The Suicide Squad di James Gunn?

Ci sono un po' di novità per quanto riguarda l'Extended Universe DC, altrimenti noto come DCEU. Benicio Del Toro starebbe per entrare nella squadra di The Suicide Squad, il sequel diretto da James Gunn. Anche Del Toro migrerà a quanto pare dall'MCU alla casa rivale per interpretare un personaggio chiamato The General (General Glory? Le fonti non specificano), principale antagonista del film. Per ora si sa che del cast del primo Suicide Squad torneranno Margot Robbie, Viola Davis e Jai Courtney.

Secondo le ultime notizie sul film, però, Idris Elba non sarà Deadshot (interpretato da Will Smith nel primo film), ma secondo Forbes, Bronze Tiger (personaggio apparso nella serie tv The Arrow). Vedere recitare insieme due attori del calibro di Del Toro ed Elba sarà indubbiamente eccitante per i fan. Anche per Idris Elba si tratta di un passaggio di squadra, dalla Marvel alla DC.

Del cast potrebbero far parte anche David Dastmalchian e John Cena, ancora non sicuri al cento per cento. A quanto pare - e sarebbe la prima volta - non ci sarà l'attore il portafortuna di James Gunn, Michael Rooker, che ha di recente smentito la sua partecipazione.

Quanto agli altri film del DCEU in preparazione, oltre a Birds of Prey e Wonder Woman 1984, sembra che Supergirl entrerà in produzione all'inizio dell'anno prossimo. E si dice che per dirigerlo sia considerata una regista. Al momento altro non si sa, ma ci si aspettano annunci ufficiali al prossimo Comic-Con.