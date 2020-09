Benicio Del Toro e David Harbour in No Sudden Move di Steven Soderbergh, prima Kill Switch

News Cinema

Il film di Steve Soderbergh Kill Switch diventa No Sudden Move e si arricchisce di un cast stellare: Benicio De Toro, John Hamm, David Harbour.

Il film di Steven Soderbergh Kill Switch di cui vi parliamo da un po’ ha cambiato titolo, e d'ora in poi sarà No Sudden Move. All'inizio i protagonisti dovevano essere Don Cheadle, Josh Brolin e Sebastian Stan, ma poi la pandemia ha cambiato le carte in tavola, imponendo uno stop, e Don Cheadle è finito fra gli interpreti secondari, lasciando spazio a colleghi un po’ più rinomati. Si divideranno la scena, e stavolta pare che non ci saranno ulteriori modifiche all'organico, Benicio Del Toro e David Harbour, affiancati da Jon Hamm, Ray Liotta, Amy Seimetz, Kieran Culkin, Brendan Fraser, Noah Jupe, Bill Duke, Frankie Shaw e Julia Fox. Molti hanno collaborato già con Steven Soderbergh, che sembra aver mandato a casa tanto Brolin quanto Stan e persino George Clooney, che sulle prime aveva legato il proprio nome al progetto.

No Sudden Move è ambientato a Detroit nel 1955 e racconta la storia di una banda di criminali mezza tacca a cui viene affidata una malefatta abbastanza semplice da portare a termine: rubare un documento. La situazione precipita nel caos quando i furfanti realizzano che si richiede loro ben altro. Il film approderà prima o poi su HBO Max nel corso del 2021.

L'ultimo film di Steven Soderbergh che abbiamo visto al cinema è stato Panama Papers, con Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas. Era il 2018.