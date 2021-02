Benicio del Toro: cinque cult-movie in streaming interpretati dall'attore premio Oscar

News Cinema

Compie oggi 54 anni il protagonista di Traffic e I soliti sospetti. Abbiamo scelto cinque titoli in streaming - almeno un paio sono perle "nascoste" - per rendergli il dovuto omaggio.

Quando pensiamo al concetto di “caratterista” abbinato a molti dei migliori film realizzati negli ultimi trent’anni, uno dei volti che probabilmente vengono per primi alla mente è quello di Benicio del Toro. L’attore di origine portoricana che oggi compie 54 anni si è imposto con ruoli che ne hanno esaltato il carisma e la presenza scenica. Molto spesso del Toro ha interpretato ruoli in cui le parole hanno contato meno di quanto i silenzi hanno saputo dire. E questo soltanto pochi caratteristi appunto possono permetterselo nell’odierno panorama cinematografico. Ma del Toro ha dimostrato di essere anche un enorme protagonista oltre che prezioso gregario, come i cinque film in streaming scelti dimostrano. Non ci resta dunque che augurarvi come al solito buona lettura e godetevi la scorribanda dentro la gloriosa carriera del premio Oscar (per Traffic) Benicio del Toro.

Cinque film di culto interpretati da Benicio del Toro

I soliti sospetti

Paura e delirio a Las Vegas

Le vie della violenza

21 Grammi

Sicario

I soliti sospetti (1995)

Il film che impone del Toro all’attenzione di tutti è uno dei grandi cult-movie degli anni ‘90, un thriller che è un gioco di specchi abbagliante e formalmente perfetto. Bryan Singer dirige ne I soliti sospetti un gruppo di attori in stato di grazia, tra cui Kevin Spacey - premiato con l’Oscar insieme alla sceneggiatura di Christopher McQuarrie - Gabriel Byrne, Kevin Pollack, Stephen Baldwin e Chazz Palminteri. Per del Toro un ruolo perfetto da vestire, raffinato e minaccioso al tempo stesso. Da quel momento per Benicio le porte di Hollywood si spalancano. E strameritatamente. Disponibile su Chili, TIMVision, Amazon Prime Video.

Paura e delirio a Las Vegas (1998)

Uno dei grandi capolavori “nascosti” di Terry Gilliam, un viaggio allucinato e strabordante dentro la contro-cultura americana capitanato da uno straordinario Johnny Depp nel ruolo di Hunter S. Thompson. Benicio del Toro è il suo imbolsito e irresistibile compagno di avventure a base di droghe psichedeliche e alcool. Paura e delirio a Las Vegas possiede un manto di malinconia che si nasconde sotto la confezione funambolica: racconta infatti della sconfitta di una generazione in possesso di sogni e ideali che non sono mai diventati realtà. Grandissimo cinema alternativo. Disponibile su Infinity.

Le vie della violenza (2000)

Questo è un noir che è davvero un piccolo gioiello da riscoprire, a ogni costo. Esordio alla regia di Christopher McQuarrie, Le vie della violenza mantiene una tensione inusitata, con almeno una scena di culto nell’inseguimento “immobile” tra le due automobili. Un omaggio esplicito a Butch Cassidy di cui del Toro è protagonista insieme a un energetico Ryan Phillippe. Nel Cast notevolissimo anche James Caan, Juliette Lewis, Taye Diggs. Piccolo grande cinema di genere, con un cammeo iniziale di Sarah Silverman destinato a lasciare il segno (scorrettissimo, siate pronti…). Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

21 Grammi (2003)

Seconda nomination all’Oscar come non protagonista per il dramma a tinte forti diretto da Alejandro González Iñárritu. Storia di disperazione, rimorso e tentativo di rifarsi una vita che vede strazianti protagonisti Sean Penn e Naomi Watts. A del toro un ruolo secondario ma fondamentale per la trama, interpretato con uno spessore drammatico di grande rilevanza artistica. 21 Grammi è cinema dei sentimenti potenti, furenti, messo in scena con maestria assoluta. Per piangere e soffrire nella maniera più catartica possibile. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, TIMVision, Amazon Prime Video.

Sicario (2015)

Il thriller d’azione diretto da Denis Villeneuve è uno dei film di genere più vicini al cinema d’autore che il mercato americano ha prodotto lo scorso decennio. Un film livido e stilizzato in cui del Toro lavora in sottrazione per costruire un ”consulente” animato dal solo desiderio di vendetta. E quando la ottiene la scena diventa quasi insostenibile per la sua durezza. Sicario mette a dura prova lo spettatore sottoponendolo a un tour de force emotivo e stilistico con pochissimi precedenti nella storia del cinema contemporaneo. Benicio avrebbe meritato un secondo Oscar come non protagonista. Clamorosamente non fu neppure nominato. Bah...Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, RaiPlay, NOW TV.