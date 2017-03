Benedict Cumberbatch professore di storia immortale in How to Stop Time

Dopo averlo ammirato nel suo primo cinecomic (Doctor Strange), vedremo Benedict Cumberbatch nei panni di un personaggio che non sfoggia un costume colorato e non appartiene all’universo Marvel, ma che comunque una specie di potere speciale ce l’ha. Invece di avere 41 anni, come tutti credono, l'uomo di cui parliamo è vivo da secoli e ha quindi attraversato gli accadimenti più importanti della storia occidentale, godendo della bellezza della Jazz Age per esempio, e abitando ora a New York ora nell’Inghilterra elisabettiana. Per poter rimanere in vita, questo misterioso individuo (che si chiama Tom) ha cambiato continuamente identità e, quando lo incontriamo per la prima volta, fa il professore di storia a Londra. Bravissimo a spiegare agli studenti eventi in cui si è realmente trovato in mezzo, c’è una cosa che deve assolutamente evitare per continuare la sua eterna esistenza: innamorarsi.

Questa storia, che sembra accattivante, è prima di tutto l’argomento di un romanzo di Matt Haigh intitolato "How to Stop Time" che è ancora in via di completamento. Cumberbatch sarà sia protagonista del film ad esso ispirato che produttore (con la sua SunnyMarch). Nessuna notizia trapela circa un ipotetico regista e un eventuale sceneggiatore, anche se Haigh ha già fatto esperienza con la scrittura cinematografica collaborando al copione di Paddington.

L’attore non si dedicherà immediatamente al progetto, visto che attualmente è impegnato nelle riprese di Avengers: Infinity War e di The Current War, film in cui è Thomas Edison.