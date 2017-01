Benedict Cumberbatch nella prima immagine di The Current War

Vi abbiamo già parlato più volte del film The Current War, con Benedict Cumberbatch e Michael Shannon, sulla storia "guerra delle correnti" (elettriche) che vide coinvolte per il brevetto dell'energia elettrica due personalità nell'America di fine Ottocento: Thomas Edison e George Westinghouse. Il primo, fautore della corrente diretta e disposto a tutto pur di imporla alla nazione, mentre il secondo sostiene la convenienza della corrente alternata.

Nel film Cumberbatch interpreta Edison e oggi è stata diffusa una foto che lo mostra in abiti d'epoca. Dall'immagine si deduce che gli attori non sono truccati per somigliare ai veri personaggi storici, ma che punteranno più sugli aspetti psicologici per evocarne le personalità.

Del resto del cast fanno parte Katherine Waterston, Tom Holland, Matthew Macfadyen, Tuppence Middleton e Nicholas Hoult (che interpreta Nikola Tesla), mentre la regia è di Alfonso Gomez-Rejon.