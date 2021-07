Benedict Cumberbatch nella prima foto di The Power of the Dog, nuovo film di Jane Campion

News Cinema

The Power of the Dog di Jane Campion, il dramma western Netflix che passerà anche a Venezia, si mostra con una prima foto di Benedict Cumberbatch.

Possiamo vedere oggi Benedict Cumberbatch in una prima foto da The Power of the Dog, nuova fatica di Jane Campion per Netflix, adattamento del romanzo del 1967 firmato da Thomas Savage. Nel cast del film, che sarà in concorso a Venezia e passerà dal New York Film Festival, ci sono anche Kirsten Dunst, Jesse Plemons e Thomasin McKenzie. Ma qual è la trama della nuova opera della regista di Lezioni di piano, Holy Smoke e Bright Star?

La vicenda si ambienta nel Montana degli anni 20. In un ranch c'è Rose (Dunst), una giovane vedova che vive con suo figlio disadattato (Kodi Smit-McPhee) e il nuovo marito George (Jesse Plemons). Un'esistenza resa più complessa dal comportamento violento e imprevedibile del fratello di lui, Phil (Cumberbatch), che diffida e disprezza la donna e suo figlio. È stata la stessa Campion ad adattare il romanzo noto in Italia col titolo di "Il potere del cane", per le edizioni Neri Pozza.

Rivedremo prossimamente Benedict Cumberbatch nei panni del Doctor Strange in Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia, in uscita rispettivamente a dicembre e nel marzo 2022. The Power of the Dog dovrebbe essere disponibile su Netflix entro la fine dell'anno.