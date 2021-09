Benedict Cumberbatch, i gatti e i baffi: il trailer di The Electrical Life of Louis Wain

News Cinema

L'attore inglese è il protagonista di questo film prodotto da Amazon che è una biografia dell'eccentrico artista inglese noto per i suoi quadri raffiguranti gatti antropomorfi. The Electrical Life of Louis Wain sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 5 novembre.

Presentato pochi giorni fa al Festival di Toronto, The Electrical Life of Louis Wain è un film biografico su un eccentrico artista inglese vissuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento specializzato in quadri giocosi e vagamente psichedelici raffiguranti gatti spesso dall'aspetto antopomorfo e quasi sempre dai grandi occhi.

Nei panni del protagonista del film, diretto dal regista inglese Will Sharpe, anche sceneggiatore con Simon Stephenson, c'è Benedict Cumberbatch, accompagnato nel cast da colleghi come Claire Foy, Taika Waititi, Sophia Di Martino (la Sylvie della serie tv Loki), Toby Jones, Andrea Riseborough, Aimee Lou Wood e Olivia Colman come narratrice.

Prodotto da Amazon, The Electrical Life of Louis Wain sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 5 novembre, e questo è il suo nuovo trailer ufficiale: