Benedict Cumberbatch e Michael Shannon si scontrano nel trailer di The Current War

In The Current War, Benedict Cumberbatch interpreta Thomas Edison, sostenitore della corrente continua, in rivalità e scontro aperto con George Westinghouse (Michael Shannon), che assunse il concorrente Nikola Tesla (Nicholas Hoult), sostenitore della corrente alternata. Il primo trailer in lingua originale del film di Alfonso Gomez-Rejon è stato appena pubblicato, dando la possibilità di ammirare un assaggio di quella che secondo alcuni è anche una delle prime battaglie per i prossimi premi Oscar...