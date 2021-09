Benedict Cumberbatch è il pittore Louis Wain nella prima clip del film con Claire Foy

News Cinema

The Electrical Life of Louis Wain è il nuovo film con Benedict Cumberbatch che recita affiancato da Claire Foy di cui possiamo vedere la prima clip in lingua originale.

Mentre calca il red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per presentare Il potere del cane, il versatile Benedict Cumberbatch appare anche online nella prima clip del film The Electrical Life of Louis Wain. L'attore interpreta il pittore Louis Wain, vissuto a cavallo tra l'800 e il 900 e diventato famoso per i suoi particolari dipinti con gatti antropomorfizzati. Questo personaggio si va ad aggiungere agli altri realmente esistiti (e in un caso esistente) che Cumberbatch ha portato sullo schermo: Alan Touring in The Imitation Game, Thomas Edison in Edison - L'uomo che iluminò il mondo, Julian Assange in Il quinto potere e Greville Wynne in L'ombra delle spie.

Diretto da Will Sharpe, attore 35enne al suo terzo film da regista, The Electrical Life of Louis Wain si avvale della presenza nel cast anche di Claire Foy, che interpreta la moglie di Wain, e di Sophia Di Martino, Andrea Risenborough, Toby Jones, Taika Waititi, Nick Cave nel ruolo di H.G. Wells e di Olivia Colman come narratrice. Il film uscirà negli Stati Uniti, prima in sala il 22 ottobre e poi il 5 novembre su Prime Video, mentre alcuni paesi europei la distribuzione sarà a cura di Studio Canal. Per la visione in Italia ancora non ci sono notizie. Qui sotto la prima clip in lingua originale di The Electrical Life of Louis Wain.