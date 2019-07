Benedict Cumberbatch e Claire Foy nel biopic dedicato al disengatore Louis Wain

News Cinema

La storia dell'artista britannico vissuto tra XIX e XX secolo verrà diretta da Will Sharpe.

Benedict Cumberbatch e Claire Foy saranno protagonisti del biopic dedicato all’artista inglese Luis Wain. La coppia è stata scelta dal regista Will Sharpe, e lavorerà insieme per la seconda volta dopo il dramma Wreckers, girato nel lontano 2011. Nel cast sono entrati anche due altri artisti di indubbio valore come Andrea Riseborough (Birdman) e Toby Jones (La talpa).

Will Sharpe si è fatto notare come attore e regista con la serie TV Flowers. Louis Wain è stato un disegnatore vissuto a cavallo tra il XIX e il XX secolo, diventato famoso per i suoi lavori su gatti e gattini disegnati in maniera antropomorfa. L’artista soffrì di una grave forma di schizofrenia, malattia che in qualche modo riuscì a combattere attraverso il suo lavoro. La sceneggiatura del progetto è stata scritta dallo stesso Sharpe insieme a Simon Stephenson. Se appare piuttosto chiaro che Cumberbatch interpreterà Wain non è invece stato rivelato il ruolo degli altri membri del cast. Dal momento che il disegnatore aveva cinque sorelle è probabile che la Foy e la Riseborough interpretino alcune di esse.

Sia Cumberbatch che la Foy hanno ottenuto alcuni dei loro successi grazie a biopic: l’attore ha ricevuto la candidatura all’Oscar per il ruolo del matematico Alan Turing in The Imitation Game; l’attrice invece ha vinto il Golden Globe grazie al ritratto della Regina Elisabetta II nella serie Netflix The Crown.