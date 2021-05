Benedetta: il trailer del film di Paul Verhoeven, girato in Italia, in concorso a Cannes 2021

News Cinema

Continuano le conferme ufficiali per il prossimo Festival di Cannes 2021, arriva ora l'ufficialità che Benedetta di Paul Verhoeven, girato in Italia, sarà in concorso. Vi presentiamo il trailer originale.

Girato ormai quasi tre anni fa, anche in Toscana, il nuovo film di Paul Verhoeven, Benedetta, sarà una delle pellicole più attese del prossimo Festival di Cannes, previsto dal 6 al 17 luglio 2021. In particolare sarà il 9 luglio, un venerdì, la serata dedicata a questo affresco in costume con Virginie Efira, mentre lo stesso giorno il film uscirà nelle sale francesi.

Siamo nel tardo XV secolo, in piena epidemia di peste, quando entra come novizia in un convento di Pescia, in Toscana, la giovane Benedetta Carlini, capace fin dalla tenera età di effettuare miracoli. Il suo impatto sulla comunità intorno al convento sarà immediato e dirompente. Intanto vi presentiamo le prime immagini, il trailer originale del film.

Il trailer originale di Benedetta

Il manifesto originale di Benedetta di Paul Verhoeven