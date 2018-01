Benedetta Follia, Carlo Verdone primo al boxoffice italiano del weekend

Benedetta follia, ultima fatica di Carlo Verdone, che divide lo schermo con Ilenia Pastorelli, è primo al boxoffice italiano del weekend, portando a casa 3.534.000 euro con una media di 5.230 euro per 676 copie in circolazione: una solida partenza per l'ultima commedia dell'autore romano, sempre amato dal pubblico. La collocazione a feste terminate è stata sicuramente una mossa saggia.

Verdone spinge al secondo posto Jumanji - Benvenuti nella giungla, allo stesso tempo sequel e reboot dell'originale di oltre vent'anni fa: Dwayne Johnson e Jack Black si fanno forti questa settimana di 1.630.000 euro, per un totale italiano finora di 7.820.000.

Come un gatto in tangenziale, commedia di costume con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, rimane stabile in terza posizione, registrando un altro 1.190.000 euro, toccando perciò la ragguardevole cifra di 8.063.000.

Fisso al quarto posto c'è anche il dramma Wonder con Julia Roberts e Owen Wilson: tratto dall'omonimo best-seller, anche dopo le feste rastrella 1.114.000 euro, per un complessivo notevole incasso italiano di 10.377.000.

Casca dalla seconda alla quinta posizione Coco della Pixar: a questo giro porta a casa 1.060.000 euro, totalizzando perciò nel nostro paese al momento 9.285.000.

C'è da notare che il favorito agli Oscar Tre manifesti a Ebbing, Missouri, pur debuttando in Italia solo al sesto posto con 862.000 euro, ha presentato una media per sala che tallona quella di Verdone: 5.130 euro per molte meno copie in circolazione, 168.



