Benedetta follia ancora primo al boxoffice italiano del weekend

Benedetta follia di e con Carlo Verdone mantiene la vetta al boxoffice italiano del weekend, portando a casa questa settimana 2.060.000 euro, raggiungendo perciò l'incasso complessivo finora di 6.365.000. La media per sala è scesa a 3.130 euro, ma le copie si sono ridotte del 43%, quindi l'autore romano regge il colpo della seconda settimana con tutto l'affetto del pubblico, che gli consente di tenere a bada tutte le altre prestigiose uscite.

Il vegetale di Gennario Nunziante, esordio cinematografico dell'amato e contestato in egual misura Fabio Rovazzi, debutta infatti al secondo posto con 1.447.000 euro, con media per sala grossomodo simile a quella di Benedetta Follia.

New entry in terza posizione, la commedia amara di Paolo Virzì con Helen Mirren e Donald Sutherland, Ella & John, inizia la sua permanenza nelle nostre sale con 1.225.000 euro.

Esordio anche al quarto posto per lo storico L'ora più buia di Joe Wright, dove un camaleontico Gary Oldman dà vita sullo schermo a Winston Churchill, in un momento topico della II Guerra Mondiale: la partenza italiana del film è da 1.194.000 euro.

La top five si chiude con l'avventuroso reboot / sequel Jumanji - Benvenuti nella giungla, con Dwayne Johnson e Jack Black; scivolato dalla seconda posizione, è in grado di rastrellare ancora 900.000 euro, toccando ormai il ragguardevole incasso italiano di 9.020.000. La riproposta del marchio si è rivelata un successone: 767 milioni di dollari incassati nel mondo, per 90 di costo!



I Film più visti in Italia nel weekend: Box office completo