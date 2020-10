Ben Whishaw compie oggi 40 anni e noi lo celebriamo con 5 film in streaming

News Cinema

Abbiamo scelto cinque titoli in streaming per evidenziare il talento dell'attore britannico.

Siamo decisamente entusiasti di dedicare il nostro approfondimento giornaliero all’arte di Ben Whishaw, il più talentuoso attore britannico della sua generazione che oggi compie quarant’anni. L’eleganza e la gentilezza dello stile di recitazione lo hanno reso un valore aggiunto in qualsiasi tipo di produzione a cui ha preso parte, facendolo affermare come uno degli interpreti maggiormente affidabili dell’odierno panorama dello spettacolo contemporaneo. Whishaw ha saputo risultare efficace in ogni genere, dal film biografico alla commedia nera, dal fantasy alla spy-story. Recentemente vincitore di un Golden Globe grazie alla miniserie A Very English Scandal, Ben Whishaw ha dimostrato il suo valore anche in produzioni televisive di culto come The Hour o la prossima stagione di Fargo. Noi dobbiamo però celebrare la sua carriera cinematografica: eccovi dunque cinque film in streaming che lo vedono protagonista o comprimario prezioso di un cast di lusso. Buona lettura.

Cinque film in streaming che celebrano il talento di Ben Whishaw

Bright Star

Skyfall

The Lobster

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick

Il ritorno di Mary Poppins

Bright Star (2009)

Primo ruolo da protagonista per Whishaw nel film che lo ha segnalato al grande pubblico. L’attore interpreta il grande poeta John Keats nel magnifico biopic che Jane Campion gli ha dedicato. Un film in cui la visione si sposa perfettamente con l’anima dei protagonisti, creando una poesia cinematografica che purtroppo oggi sembra essere andata persa. Dolorosi e intimi i duetti con Abbie Cornish. Bright Star è uno dei film più intensi e “dimenticati” dello scorso decennio, e deve assolutamente essere riscoperto. Non fosse soltanto che per la bravura di Whishaw. Disponibile su Chili, Google Play, Apple Itunes, Rai Play.

Skyfall (2012)

Skyfall: Il trailer ufficiale italiano

In quello che molti considerano il migliori film su James Bond (e con discreta ragione…) a Ben Whishaw viene affidato il ruolo di Q, il nerd che regala alla spia più famosa tutti i suoi ninnoli da adoperare in missione. L’attore riempie il ruolo con grazia ed ironia, contribuendo a fare di Skyfall un film gustoso per i palati fini oltre che notevole da vedere a livello visivo. Diretto da Sam Mendes, lo 007 di Daniel Craig non è mai stato così efficace e shakespeariano. Davvero grande cinema di intrattenimento. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

The Lobster (2015)

The Lobster: Il trailer italiano del film - HD

Nel cult-movie diretto da Yorgos Lanthimos che vede protagonisti Colin Farrell e Rachel Weisz il nostro attore ha la possibilità di confrontarsi con i toni della commedia macabra, adattando il proprio stile al tono asciutto e surreale che il regista ha richiesto per il film. The Lobster possiede una prima parte davvero riuscita: l’ambientazione della casa di cura dove i pazienti vengono trasformati in animali risulta un concentrato di commedia nerissima e trovate sensazionali. Nuova sfida pienamente vinta da Whishaw grazie a un film soavemente inquietante. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes.

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick (2015)

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick: Nuovo trailer ufficiale italiano - HD

Nel colossal in costume diretto da Ron Howard sulle origini del capolavoro letterario, Whishaw interpreta proprio Herman Melville in una cornice che impreziosisce il film donandogli un tono ancora più profondo. I dilemmi esistenziali e la travagliata vita interiore dello scrittore vengono rappresentati dall’attore con pochi, precisissimi tratti. Una performance di enorme spessore al servizio di un film molto più stratificato della messa in scena notevole: Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick racconta come l’America sia stata costruita sul denaro e sul sangue, una lezione di storia da non dimenticare. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Netflix, TIMVision, Amazon Prime video.

Il ritorno di Mary Poppins (2018)

Il Ritorno di Mary Poppins: Il Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Nel maestoso sequel del classico Disney Whishaw diventa il vero protagonista del film, l’asse emotivo intorno al quale tutta la vicenda ruota. L'attore impersona Michael Banks donando al personaggio una malinconia interiore che traspare attraverso la sua prova soffusa e intimista. Se Il ritorno di Mary Poppins diventa spettacolo con un’anima lo deve soprattutto all’attore britannico. Film per famiglie divertente con una Emily Blunt perfetta per il ruolo. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision, Disney +.

Questi i cinque titoli attraverso i quali potrete apprezzare la sensibilità artistica e il talento discreto di Ben Whishaw. In Italia sta per arrivare con due nuovi progetti, Little Joe e La vita straordinaria di David Copperfield. Soprattutto quest’ultimo film diretto da Armando Iannucci merita assolutamente la visione.