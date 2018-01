Ben Wheatley gira in segreto Colin You Anus

Non è che sia proprio semplice nascondere le riprese di un film, quantomeno per le numerose truppe corazzate necessarie, anche se si tratta di una troupe leggera. Sicuramente è più semplice per un pittore o uno scrittore, lavorare in segreto a qualcosa di nuovo; eppure Ben Wheatley ha messo una dose particolarmente sostenuta di discrezione british nell’iniziare la produzione di un nuovo film, dal titolo che non passa inosservato: Colin You Anus.

Probabilmente sarà perché i vari progetti a cui stava lavorando sono ancora al palo, che ha scelto il segreto e magari una dose di superstizione. Parliamo soprattutto del thriller di fantascienza Freakshift, con Alicia Vikander e Armie Hammer, annunciato a Cannes dello scorso anno, dell’adattamento di Hard Boiled di Frank Miller e del remake dell’action degli anni ’50, Vite vendute.

Titoli su cui si sa già quasi tutto, mentre su Colin You Anus non ci sono assolutamente dettagli, se non che la fotografia sarà della consueta collaboratrice, Laurie Rose. Come facciamo a saperlo? Semplice, grazie all’unica foto fonte di questa notizia, pubblicata su Instagram dal regista, e che trovate sotto a questo articolo. Il frequentatore abituale del Torino Film Festival, regista di High Rise e di Free Fire, appena apparso fugacemente nelle sale italiane, ha poi detto che le riprese dureranno solo undici giorni.