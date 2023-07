Ben Kingsley incontra gli alieni nel trailer di Jules

News Cinema

Debutta nei cinema americani l'11 agosto questo film in cui la vita di un anziano signore di provincia viene messa sottosopra dall'incontro con un alieno che gli precipita in giardino. Ecco il trailer ufficiale originale di Jules.

Da poco Ben Kinglsey è stato nei nostri cinema in Daliland nei panni di un grandissimo artista come Salvador Dalí, ultimo di una lunga serie di personaggi realmente esistiti interpretati da un attore che, comunque, in carriera né ha fatte e ne ha viste di tutti i colori.

Quello che a Kingsley finora mancava era icontrare gli extraterrestri, e ora ha spuntato anche questa casella: debutterà nelle sale americane l'11 agosto un film intitolato Jules, che parla appunto dell'incontro tra un solitario signore avanti con gli anni e un alieno che gli precita in giardino, e che lui per l'appunto deciderà di battezzare "Jules", che metterà sottosopra la sua vita e quella di due signore della sua comunità.

Vincitore del premio del pubblico al Sonoma International Film Festival qualche mse fa, Jules è stato diretto da Marc Turtletaub, che è alla sua terza regia ma che è noto soprattutto come produttore di film come Ogni cosa è illuminata, Little Miss Sunshine, American Life e Jack Goes Boating (l'unico film da regista del grande Philip Seymour Hoffman).

Ecco qui il trailer ufficiale originale di Jules: