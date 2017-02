Ben Kingsley, Henry Cavill e Alexandra Daddario nel thriller Nomis

Ben Kingsley, Henry Cavill e Alexandra Daddario sono entrati nel cast del thriller Nomis, scritto e diretto da David Raymond. La storia vede una squadra di polizia in America impegnarsi a rintracciare un adescatore online: quando riusciranno a bloccarlo, capiranno che la questione su cui indagano è molto più ampia e grave del previsto...

Il progetto è attualmente in vendita al Festival di Berlino, e le riprese dovrebbero iniziare in Canada alla fine di febbraio. Il regista dice di aver scelto Henry Cavill, noto al pubblico più come nuovo Superman in L'uomo d'acciaio e Batman V Superman, anche per il "senso dell'umorismo malato" che il pubblico non conosce ancora.

Ben Kingsley sarà da poco di nuovo sui nostri schermi con Autobahn, mentre Alexandra Daddario apparirà nel reboot umoristico di Baywatch. Cavill invece, oltre agli scontati Justice League, sarà nel bellico Sand Castle di Fernando Coimbra, storia di uno squadrone di soldati in Iraq impegnati a difendere un piccolo villaggio.