Ben Is Back: Julia Roberts e Lucas Hedges nel primo teaser trailer

Ben Is Back affianca alla superstar Julia Roberts, vista lo scorso anno al fianco di Owen Wilson in Wonder - a Lucas Hedges, promettente attore di Brooklyn che ricordiamo in Manchester by the Sea e in Lady Bird. Il film, drammatico, è diretto da Peter Hedges, che poi è il papà di Lucas nonché il regista de L'amore secondo Dan e Schegge di April, e racconta la storia di un ragazzo di 19 anni che esce dalla comunità di recupero dove sta cercando di disintossicarsi e torna a casa passare il Natale insieme alla famiglia. Sua madre lo accoglie a braccia aperte, ma le 24 ore che seguono si rivelano piuttosto turbolente e mandano in crisi la donna, che deve vedersela anche con la figlia Ivy, piuttosto diffidente nei confronti del fratello

Ben Is Back è stato scritto dallo stesso Peter Hedges e uscirà in Italia il 20 dicembre interpretato anche da Kathryn Newton. Questo è il primo teaser trailer ufficiale del film.



Ben is Back: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film - HD