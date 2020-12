Ben Is Back : è tratto da una storia vera il film con Julia Roberts?

News Cinema

Sono due grandi interpretazioni quelle di Julia Roberts e Lucas Hedges, madre e figlio nel film Ben Is Back. Il dramma che consuma il loro rapporto sullo schermo è tratto da una storia vera?

L'istinto materno è messo a dure prova nel film drammatico Ben Is Back e, sebbene l'amore tra madre e figlio sia stato raccontato tante volte treando spunto dalla realtà, quella del film è una storia vera ma non nel modo in cui la vediamo narrata sullo schermo. Da mesi in un centro di riabilitazione per liberarsi dalla dipendenza dalla droga, al 19enne Ben viene concesso di trascorrere il Natale in famiglia. Stando a quanto dice il ragazzo, il suo assistente è infatti dell’idea che riavvicinarsi agli affetti non potrà che fargli bene. La madre Holly Burns accoglie con gioia il ritorno a casa del figlio per la vigilia di Natale, sebbene scettica sui suoi reali progressi, e si prepara a trascorrere con lui le successive ventiquattro ore. Presto i buoni propositi di Ben si scontrano con i fantasmi del passato, tanto che, dopo una riunione con il gruppo di supporto, il giovane cede di nuovo alla tentazione di drogarsi.

Ben Is Back: il film è tratto da una storia vera?

Uscita al cinema nel 2018, questa drammatica storia non si ispira direttamente a persone con nomi e cognomi. Il regista e autore del copione Peter Hedges, con Ben Is Back realizza il suo film più personale. Hedges è noto per aver scritto storie toccanti come Buon compleanno Mr. Grape (tratto dal suo stesso romanzo) e About a Boy, ma la decisione di affrontare il tema della dipendenza dalle sostanze stupefacenti è legato alla sua infanzia e all'esperienza di vita accanto a una persona con un problema simile. Quando era piccolo sua madre abusava di sostanze alcoliche e lo portava con sé agli incontri dell'anonima alcolisti. Dopo due tentativi falliti di uscirne, la madre di Hedges riesce infine a liberarsi della sua dipendenza quando il figlio ha 15 anni.

I ricordi di quegli anni sono sempre rimasti molto vividi nella mente dello scrittore e regista e nei suoi numerosi testi scritti per il teatro e per il cinema, le madri eroiche e sofferenti ricorrono. Poi, quando tra il 2012 e il 2014 perde due suoi cari amici per overdose, tra cui il compianto attore Philip Seymour Hoffman, partecipa a un workshop per cercare di trasformare ansia e dolore in parole. Le dieci pagine che crea in quei giorni sono l'inizio di Ben Is Back.

Nella storia del film, Hedges sposta la problematica di sua madre e la adatta al personaggio del figlio. Prende dunque spunto dal proprio vissuto rovesciando il rapporto ne concentra l'intensità in 24 ore di turbolenti vicende. Come ha raccontato in alcune interviste per descrivere l'amore tra madre e figlio, l'autore si è anche lasciato ispirare dal mito greco di Orfeo e Euridice, due giovani sposi protagonisti di un amore straziante spezzato troppo presto.

Ben Is Back: chi è il protagonista Lucas Hedges

È una carriera di assoluto rispetto quella di Lucas Hedges, giovane attore newyorchese che ha compiuto 24 anni il 12 dicembre 2020. Ha ricevuto una nomination all'Oscar per Manchester by the Sea, ma lo abbiamo visto anche in storie altrettanto intense come Lady Bird, Tre manifesti a Ebbing Missouri, Boy Erased e Grand Budapest Hotel. Il ruolo che recita in Ben Is Back è un'ulteriore conferma del suo talento, un'interpretazione da ammirare per difficoltà richiesta dal suo personaggio e per disinvoltura nel dividere lo schermo con quel mostro di bravura che è Julia Roberts. E chissà quale possa essere stata l'atmosfera sul set durante la costruzione del difficile rapporto tra la madre e il figlio, considerato che a dirigere il film c'è il padre di Lucas, Peter Hedges.