Ben Cross: morto l'attore inglese celebre per Momenti di Gloria e Star Trek

News Cinema

A 72 anni è morto l'attore inglese Ben Cross, celebre come interprete del film premio Oscar Momenti di gloria e del ruolo di Sarek in Star Trek, molto legato anche al genere horror.

In un anno deciso a farsi ricordare per la sua bruttezza, ci ha lasciato anche il noto attore inglese Ben Cross, morto a Vienna il 18 agosto dopo una breve malattia all'etò di 72 anni. A diffondere la notizia è stata la BBC. La morte deve averlo colto davvero all'improvviso, visto che solo dieci giorni fa aveva ricoperto il ruolo di un cardinale nel suo ultimo film, l'esorcistico The Devil's Light di Daniel Stamm (sul suo lascito al genere horror/fantastico torneremo tra poco).

Fisicamente inconfondibile, Cross, londinese e con una grande passione per la recitazione, dopo aver svolto da adolescente tanti umili lavori per mantenersi, riuscì ad essere accettato a 22 anni alla prestigiosa RADA, la Royal Academy of Dramatic Arts londinese, dove hanno studiato giganti del teatro e del cinema come John Gielgud, Glenda Jackson ed Anthony Hopkins. Dopo il diploma calcò i principali palcoscenici londinesi, interpretando le opere di Shakespeare, Oscar Wilde e Arthur Miller, ma anche lavori contemporanei come il musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat ed Equus.

Al cinema arrivò nel 1977, con un ruolo nel bellico Quell'ultimo ponte, ma la sua immagine resterà sempre legata a Momenti di gloria di Hugh Hudson, premio Oscar come miglior film straniero nel 1982, in cui interpreta l'atleta ebreo Harold Abrahams che partecipa alle Olimpiadi del 1924. Nel 1983 è protagonista della serie tv The Citadel, tratto dal romanzo di Cronin La cittadella, e nel 1991 arriva in Italia per interpretare il film di Giovanni Soldati L'attenzione, dal romanzo di Alberto Moravia, al fianco di Stefania e Amanda Sandrelli.

Dicevamo del suo legame con il cinema e la tv di genere, che inizia nel 1986 quando appare in un episodio della rinata Ai confini della realtà. Due anni dopo è un prete in lotta contro un demone in Soprannaturale e nel 1991 incarna l'iconico personaggio del vampiro Barnabas Collins nel reboot della leggendaria serie Dark Shadows di Dan Curtis. Nel 1996 compare anche in Poltergeist: The Legacy, cui segue la partecipazione a L'esorcista: La genesi di Renny Harlin. Nel 2002 è in Zombies - La vendetta degli innocenti.

Nel 2009 ricopre con bravura un altro ruolo caro ai fan, quello di Sarek, il padre di Spock, nello Star Trek di J.J. Abrams, che lo fa conoscere al pubblico più giovane. Nel 2018 lo ritroviamo anche nella serie tv 12 Monkeys. Lo vedremo prossimamente in Last Letter from your Lover, un film Netflix attualmente in post-produzione, con Shailene Woodley e Felicity Jones.

Con Ben Cross scompare un attore bravissimo, eclettico e senza inutili snobismi, di quelli che amiamo molto e sono sempre più rari.