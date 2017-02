Ben Affleck vuole tirarsi fuori da The Batman?

Torniamo a parlare del progetto del film The Batman che com'è stato annunciato sarà diretto da Matt Reeves. Voci insistenti ma da prendere con enorme cautela vorrebbero Ben Affleck, che inizialmente ha rinunciato alla regia, desideroso di lasciare il progetto anche come attore.

Le ultime voci in tal senso vengono da Collider, che afferma di aver saputo da diverse fonti anonime che l'attore è attualmente in trattative con la Warner per poter abbandonare il ruolo di Batman, possibilmente per sempre. Anche se sembra improbabile che lo Studio permetta ad Affleck una risoluzione del contratto, e nonostante i disclaimer che l'autore del pezzo su Collider, John Campea, ribadisce nel corso dell'articolo, sembra che qualcosa sia effettivamente in corso e non si escludono futuri annunci a sorpresa.

Ma dal momento che non possediamo la palla di vetro per leggere nel futuro, aspettiamo di saperne di più a tempo debito.