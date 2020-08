Ben Affleck tornerà nei panni di Bruce Wayne in The Flash

News Cinema

A sorpresa Ben Affleck sarà di nuovo Bruce Wayne, alter ego di Batman, nel The Flash interpretato da Ezra Miller.

Chi l’avrebbe mai detto? Dopo una fuga piuttosto ingloriosa dal mondo di Batman, Ben Affleck tornerà a indossarne i panni eleganti di Bruce Wayne, nell’imminente progetto dedicato a The Flash, che vedrà come protagonista Ezra Miller. Ne ha parlato una fonte interna al progetto.

Tre anni fa usciva Justice League con il suo corollario di critiche quasi generalizzate, ultima volta per Affleck nei panni del celebre pipistrello, ma secondo Vanity Fair l’attore, che attraversa un momento di grande stabilità emotiva con la splendida Ana de Armas, avrebbe letto pochi giorni fa la sceneggiatura di The Flash e accettato di farne parte.

Sembrerebbe tutto o quasi nato da poco, giusto un paio di mesi. Affleck ha poi mandato dei commenti sulla sceneggiatura prima di dare il via libera proprio poche ore fa. Ma sappiamo cosa tutti vi domandate: indosserà anche i panni di Batman? La risposta è assolutamente sì, anche se sarà un unicum per lui, non ci saranno altri film in cui sarà Bruce Wayne e il The Batman di Matt Reeves andrà avanti per la sua strada nel suo universo senza coinvolgere Affleck. Insomma, sarà Robert Pattinson il futuro della serie di Batman al cinema. Almeno per ora.

Così il regista di The Flash, Andy Muschietti (It), ha commentato la scelta di casting a Vanity Fair: “Il suo Batman ha una dicotomia molto forte con la sua mascolinità, per la maniera in cui appare e la figura imponente, con la sua mascella, ma è anche molto vulnerabile. Sa bene come mostrarla in pieno, quella vulnerabilità. Ha solo bisogno di una storia che gli permetta di portare a galla quel contrasto, quell’equilibrio."

La sorpresa più grande, però, potrebbe essere un altro clamoroso ritorno, quello di Michael Keaton nei panni di Batman indossati nel film di Burton del 1989. Infatti The Flash ci introdurrà all’idea del multiverso, che sarà al centro nell’immediato futuro narrativo degli adattamenti per il cinema della DC Comics. Il multiverso rimanda a un numero in movimento costante di universi alternativi che coesistono all’interno del più grande mondo popolato dai protagonisti della DC. Come dire, un modo nato nei fumetti per giustificare la presenza contemporanea di diverse versioni dello stesso personaggio. Come Keaton e Affleck che possono interagire, due Batman. È questo che potremmo attenderci in The Flash, previsto in sala nel 2022.