Ben Affleck scioglie la riserva e annuncia che dirigerà Batman (da Jimmy Kimmel)

C'è voluto Jimmy Kimmel, titolare di uno dei più popolari talk show d'America, perché Ben Affleck facesse finalmente chiarezza sul film di Batman che prima era stato annunciato avrebbe diretto e interpretato e che poi, no, forse non avrebbe più avuto voglia di dirigere se il materiale su cui lavorare non fosse stato sufficientemente di suo gradimento.

Nel corso dell'intervista live di cui è stato protagonista, il nostro Ben ha sciolto la riserva e ha confermato che invece sì, The Batman (sempre poi si chiami davvero così) lo dirigerà proprio lui. Però, che stiano tutti un po' calmi e la smettano di mettergli pressione, ha aggiunto.

Affleck ha infatti voluto sottolineare che, se mentre lavorava a La legge della notte non se lo filava nessuno o quasi, ora tutti gli stanno addosso. "È una di quelle cose frustranti," ha detto. "Ci ho messo un anno e mezzo per scrivere e dirigere il film, e ho lavorato molto duramente, ma nessuno mi ha mai chiesto 'Ma dov'è La legge della notte?'. Ma ora invece continuano a chiedermi 'Ma dov'è questo cazzo di Batman?' e io rispondo 'Ci sto lavorando! Un attimo di tempo per favore!'."

Nel corso della stessa intervista, poi, Affleck ha voluto galantemente difendere Meryl Streep dagli strali via Twitter di The Donald ("se c'è una cosa che sappiamo tutti, è che non è affatto sopravvalutata") e ha scherzato, come da video dabbasso, sul fatto che suo fratello Casey non l'abbia ringraziato nel discorso di ricevimento del Golden Globe per la sua performance in Manchester by the Sea.

Ma poco importa. L'importante, pare, è che diriga il prossimo film di Batman.

Ben, quando arriva questo film di Batman?