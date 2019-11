Ben Affleck sarà protagonista di Hypnotic, nuovo thriller di Robert Rodriguez

News Cinema

Un cambio di genere per lo sceneggiatore e regista dopo la parentesi di Alita

La carriera di Robert Rodriguez è sempre stata caratterizzata da una notevole varietà di progetti, un continuo alternarsi di lavori di genere diverso, come dimostra il suo prossimo progetto, un thriller dal titolo Hypnotic. Qualcosa di molto lontano dalla fantascienza d’atmosfera di Alita, scritto e prodotto da James Cameron. Meno effetti speciali e più importanza degli attori in carne ed ossa, su tutti Ben Affleck, che sarà il protagonista.

Scritto dallo stesso Rodriguez insieme a Max Borenstein (Godzilla e Kong: Skull Island), segue le vicende di un detective alle prese con un’indagine su una serie di rapine apparentemente impossibili, in un momento della sua vita tormentato dal mistero legato alla sparizione della figlia.

Il produttore Jeff Robinov, di Studio 8, commenta così la decisione, “lavorare con Ben sui suoi progetti di grande successo, come Argo e The Town, mi ha permesso di vedere come la sua versatilità e creatività l’abbia reso uno dei più talentuosi filmmaker, dietro e davanti alla camera. È un thriller pieno di suspense e so che lui e Robert faranno insieme un grande film”.

Prima di dedicarsi a Hypnotic, le cui riprese dovrebbero partire il prossimo aprile 2020, Affleck sarà occupato con The Last Duel di Ridley Scott, in cui avrà un ruolo da non protagonista, e il thriller erotico Deep Water, diretto da Adrian Lyne e con Ana de Armas.