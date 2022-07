Ben Affleck sarà ancora Batman in Aquaman 2: lo rivela Jason Momoa ridacchiando

News Cinema

Jason Momoa posta due foto foto che lo ritraggono con Ben Affleck e un video in cui un gruppo di visitatori dei Warner Bros Studios li hanno "beccati" insieme scoprendo il cameo segreto.

A quanto pare Ben Affleck non ha ancora chiuso i conti con il suo Bruce Wayne. L'apparizione che farà nel film The Flash, previsto per l'uscita al cinema nel giugno del 2023, avrebbe dovuto essere l'ultima. In quel film che esplora a suo modo il multiverso DC Comics vedremo anche il Batman di Michael Keaton, ma in generale era una cosa comune dare per inteso che ora il personaggio del Cavaliere Oscuro avrebbe avuto per un po' di tempo il volto di Robert Pattinson in una saga indipendente dal DC Extended Universe. Ora sappiamo che questo non impedisce però di continuare ad avere contemporaneamente l'altra versione del personaggio dei film Batman v Superman e dei due Justice League.

Grazie a Jason Momoa, ora sappiamo che il Batman di Ben Affleck apparirà, presumibilmente in una breve scena, nel sequel di Aquaman intitolato Aquaman and the Lost Kingdom, la cui uscita è prevista al cinema per marzo 2023 (dunque prima di The Flash). Momoa ha postato due foto su Instagram che lo ritraggono insieme a Affleck e un video in cui ridacchia per essere stato scoperto da un gruppo di turisti in visita ai Warner Bros Studios. Ogni giorno gruppi di una ventina di persone vengono accompagnati in giro per visitare gli studios di Burbank in cui possono è possibile visitare celebri set, tra cui quello della serie Friends. Uscendo dal teatro di posa, i visitatori si sono imbattuti in Momoa e Affleck. A quel punto l'attore di Aquaman ha visto andare in fumo il segreto del cameo di Batman e ridacchiando lo ha rivelato lui stesso postando il video.