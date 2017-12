Ben Affleck non sa se lasciare Batman, deciderà in base ai progetti

Ben Affleck sarà ancora Batman? E' una telenovela che ormai si trascina da diversi mesi: un critico americano ha sostenuto che in Justice League Affleck sembrava "voler essere in un altro posto". Dopo la cancellazione del suo assolo di Batman, che avrebbe sulle prime anche dovuto dirigere, e dopo la notizia che vuole il nuovo regista Matt Reeves alla ricerca di un altro interprete, pare proprio che i giorni di Ben nel DC Cinematic Universe siano contati. Non tutto è perduto, tuttavia, come spiega l'interessato a Daily Sabah:

"E' interessante per me, valuto sempre queste cose in merito al materiale. Voglio dirigere un film di Batman, ma non ho mai avuto un copione che mi piacesse, quindi ora stanno cominciando daccapo e scrivendone un altro. Al momento, penso che ci siano tante possibilità per le direzioni del DC Universe, e per quanto mi riguarda seguirò i miei interessi. So che mi piace lavorare con queste persone, per me fare Justice League è stata una vera gioia".

Rimane un problema: la Warner sta completamente ripensando il DC Cinematic Universe, dopo che Justice League, disprezzato dalla critica, salvato senza troppi entusiasmi dai fan, non si è dimostrato in grado di inseguire la Marvel sul terreno degli incassi (nel mondo si è fermato a 637 milioni di dollari). Wonder Woman è stato l'unico successo bilanciato del ciclo, e la Warner sembra voler assecondare la richiesta di Reeves per un recasting di Bruce Wayne.