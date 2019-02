Ben Affleck lascia ufficialmente The Batman, in arrivo nel 2021, slegato dal DCEU

Facendo l'in bocca al lupo al regista Matt Reeves via Twitter, Ben Affleck ha confermato che non interpreterà Bruce Wayne in The Batman (questo il titolo ufficiale), che la Warner Bros presenterà nell'estate del 2021. Rigirando la news che conferma la sua uscita dal progetto, Affleck mette così fine a un tira e molla che ha mostrato non solo verso la sua interpretazione del personaggio (che ha diviso i fan), ma anche verso il film intero. Ricorderete infatti che Ben avrebbe dovuto persino dirigere e scrivere The Batman, con un copione a buon punto, poi cestinato del tutto. Non è improbabile che sulla decisione di Affleck siano pesati sia i suoi problemi di salute con l'alcolismo, sia l'insuccesso del suo ultimo lavoro più autoriale, La legge della notte.





Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO — Ben Affleck (@BenAffleck) 31 gennaio 2019

A questo punto Reeves sarà sicuramente immerso in un casting molto delicato, forte però di un vantaggio: The Batman sarebbe infatti slegato dal DC Extended Universe, così come Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, che vedremo a ottobre. Stando ad alcune voci, il film si concentrerebbe su un Batman più giovane, alle prese con una "galleria" di nemici storici (con Josh Gad che ultimamente suggerisce di essere molto interessato al Pinguino).

Difficile capire cosa comportino per il DCEU queste produzioni "alternative": di certo l'universo DC e Warner Bros è stato rilanciato dal grande successo di Aquaman, quando nessuno se lo aspettava più, e ci sono ottime prospettive per Wonder Woman 1984. Qualcuno spera che, per quanto Affleck si sia tirato indietro da questo spin-off più autoriale, possa ancora comparire come Bruce Wayne nel DCEU. Chi vivrà vedrà, ma non ci scommetteremmo.