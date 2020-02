Ben Affleck in cerca di riscatto nel final trailer di Tornare a vincere

News Cinema

Nel film drammatico diretto da Gavin O'Connor, Affleck è un ex campione di basket alcolizzato che ha una seconda possibilità come allenatore.

In The Way Back - intitolato in italiano Tornare a vincere - di cui vi mostriamo il final trailer, Ben Affleck è un uomo distrutto nel fisico e nella mente dal suo infelice passato. Ex prodigio del basket, ha alle spalle un rapporto irrisolto col padre, che non l'ha mai amato, e un matrimonio fallito, e affoga nell'alcol i suoi dolori. Quando viene chiamato per allenare la squadra di basket di quella che un tempo era la sua università, e che non vince da quando ci giocava lui, capisce di aver ottenuto una seconda possibilità per sé e per i ragazzi.

La trama è quella tipica di tante storie di riscatto attraverso lo sport, di cui è da sempre ricco il cinema americano, ma la regia di Gavin O'Connor, che ha già diretto Affleck in The Accountant, e soprattutto il fatto che l'attore abbia davvero dovuto affrontare i suoi demoni personali e l'alcolismo, gli danno una sensazione di maggiore autenticità e realismo. Da quel che si può vedere già dal trailer, si tratta di una performance davvero sentita e sofferta, da parte di un protagonista che è davvero in cerca di riscatto.