Ben Affleck ha abbandonato la regia di The Batman, lo sostituirà Matt Reeves?

Dopo aver confermato qualche giorno fa che avrebbe diretto The Batman, Ben Affleck ha clamorosamente cambiato idea ed ha deciso di uscire dal progetto come regista, mentre vi rimarrà come produttore e naturalmente interprete principale.

"Ci sono personaggi che posseggono un posto speciale nel cuore di milioni di persone - ha dichiarato Affleck in un comunicato - Interpretare questo ruolo richiede concentrazione, passione e il meglio delle mie possibilità come attore. E' diventato evidente che non posso portare avanti entrambi i ruoli secondo gli standard che richiedono. In accordo con la Warner ho deciso di cercare un partner che collaborerà con me a questo grosso film come regista. Ci sono ancora dentro, e lo realizzeremo, ma al momento stiamo cercando un regista. Rimango totalmente impegnato in questo progetto e sono entusiasta di portarlo alla luce per tutti i fan di Batman in giro per il mondo."

Anche la Warner ha rilasciato una dichiarazione: "La società appoggia Ben Affleck nella sua decisione e rimane impegnata a lavorare con lui per realizzare lo standalone dedicato a Batman."

Circola già un nome per la sostituzione di Affleck, ed è Matt Reeves, regista del prossimo War - Il pianeta delle scimmie. Non c'è ancora una data d'uscita per The Batman, la cui sceneggiatura al momento è ancora in mano a Ben Affleck e Geoff Johns. Nel cast confermato ufficialmente al momento solo Joe Manganiello nei panni di Deathstroke.