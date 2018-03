Ben Affleck e Oscar Isaac protagonisti di Triple Frontier di J. C. Chandor, finalmente pronto al via

Il 20 luglio scorso vi avevamo dato la notizia che Ben Affleck aveva lasciato Triple Frontier, il progettato film sul narcotraffico di J.C. Chandor, regista di All Is Lost e Margin Call, in preparazione da anni. Bene, ora possiamo dirvi che probabilmente l'attore si è liberato o ci ha ripensato, visto che con ogni probabilità (il contratto non è ancora firmato) sarà lui assieme a Oscar Isaac il principale protagonista del film le cui riprese iniziano questa settimana, per la precisione il 26 marzo, secondo Hollywood Reporter. Il film si gira alle Hawaii, in California e in Colombia ed è al momento ancora in pre-produzione a Netflix.

Del cast, davvero notevole, fanno parte anche Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal e Adria Arjona. Non è sicuro che il film conserverà il titolo con cui lo si è conosciuto fino ad ora e che indica la tripla frontiera tra Paraguay, Argentina e Brasile, conosciuta come uno dei principali centri di crimine organizzato al mondo.

Chandor ha riscritto la sceneggiatura a partire dalla prima stesura di Mark Boal. Il progetto risale almeno al 2010, quando avrebbe dovuto essere diretto da Kathryn Bigelow. All'epoca erano associati al film i nomi di Tom Hanks e Johnny Depp.

In seguito sono stati considerati Channing Tatum e Tom Hardy quando il film era ancora in produzione alla Paramount. Dopo il temporaneo abbandono di Affleck si era fatto il nome di Mark Wahlberg, a sua volta adesso uscito.

La storia è incentrata su cinque amici la cui lealtà viene messa alla prova quando si ritrovano per sconfiggere un signore della droga sudamericano, scatenando una serie di imprevedibili conseguenze.