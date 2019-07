Ben Affleck e Matt Damon scrivono e intepretano The Last Duel per Ridley Scott

News Cinema

Grande ritorno in squadra per gli autori di Will Hunting, per un dramma ambientato nel Medioevo.

A ben 22 anni da Will Hunting - Genio ribelle che fruttò loro l'Oscar per la migliore sceneggiatura originale, Matt Damon e Ben Affleck tornano a scrivere un film insieme con l'idea di interpretarlo, per la regia in questo caso addirittura di Ridley Scott: parliamo di The Last Duel, adattamento dell'omonimo libro di Eric Jager, resoconto di una storia vera. Alla sceneggiatura di Affleck e Damon parteciperà anche Nicole Holofcener, autrice di Parlando e sparlando e La seconda vita di Anders Hill. The Last Duel era un progetto della Fox, ma non è ancora chiaro se la Disney, neoproprietaria degli asset cinematografici della casa, avvallerà la lavorazione, dati i contenuti piuttosto forti. In caso non avvenga, il trio è ragionevolmente sicuro di trovare un altro studio interessato.

Il progetto d'altronde sembra fatto apposta per Ridley Scott, perché è un film in costume ambientato nella Francia del XIV secolo e riguarda uno scontro prolungato tra due personaggi che si sfidano a duello. Scott in effetti debuttò nel 1977 proprio con I duellanti interpretati da Harvey Keitel e Keith Carradine, opera che ne rivelò il talento.

La storia racconta l'ultimo duello giudiziario (anche detto "duello di Dio") combattuto in Francia. Avenne il 29 dicembre del 1386 tra il cavaliere normanno Jean de Carrouges e il suo scuderio un tempo amico Jacques Le Gris. Quest'ultimo era stato accusato da Carrouges di aver stuprato sua moglie Marguerite de Carrouges nel gennaio dello stesso anno, mentre lui era impegnato in guerra. Il duello fu ottenuto direttamente dal re Carlo VI da Carrouges, che si sentì defraudato da un primo giudizio che aveva favorito Le Gris. Seguendo il principio del "Deus Vult", il sopravvissuto avrebbe vinto la contesa. Perdendo, la moglie di Carrouges sarebbe stata arsa viva, punita per false accuse. Essendo una storia vera, è possibile sapere come andò a finire, ma non vogliamo togliere la sorpresa a chi non abbia fretta di approfondire.