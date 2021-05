Ben Affleck e Jennifer Lopez, un ritorno di fiamma?

News Cinema

L'attore e regista Ben Affleck starebbe di nuovo uscendo con Jennifer Lopez, riportando alla mente le cronache rosa di quasi vent'anni fa...

A volte ritornano... insieme: secondo molte fonti di gossip americano, ci sarebbe un riavvicinamento tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, protagonisti di una passionale relazione tra il 2002 e il 2004, al punto da essere battezzati dalle cronache rosa "Bennifer". Il rapporto terminò per cause poche chiare, nonostante Ben avesse chiesto a J.Lo addirittura di sposarlo. Sappiamo poi come sono andate le cose: Ben Affleck convolò a nozze nel 2005 con Jennifer Garner, dalla quale ha avuto tre figli e ha divorziato nel 2018, mentre Jennifer sposò Marc Anthony, dal quale si è a sua volta separata dopo una decina d'anni nel 2014. Dagli ultimi divorzi, Ben e Jennifer hanno avuto relazioni senza fiori d'arancio: J. Lo si è lasciata proprio quest'anno col partner Alex Rodriguez, nello stesso periodo in cui Affleck ha rotto con Ana De Armas.







In buona sostanza i due sono liberi, anche di riaccendere una fiamma che si pensava sopita e che si era accesa sul set di Amore estremo. 48 anni lui, 51 lei, non sono proprio più i giovinotti che facevano emozionare la platea gossippara una ventina d'anni fa, ma non è detto che la cosa costituisca per loro un problema. Nello scorso weekend sono stati visti insieme nel Montana, e negli ultimi tempi i paparazzi più guerriglieri hanno colto sul fatto Affleck mentre usciva dalla villa losangelina di J. Lo. Abbastanza per far esclamare ad Alex Rodriguez, che sperava ancora in un ripensamento di Jennifer per sposarla: "Sono scioccato".