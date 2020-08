Ben Affleck e il suo felice compleanno con Ana de Armas

News Cinema

Da marzo Ben Affleck e Ana de Armas fanno coppia fissa e, come appaiono in una foto postata su Instagram il 15 agosto, giorno del compleanno di lui, sono molto felici.

Per chi fosse stato distratto (tipo noi), da quando si sono conosciuti sul set di Deep Water, che segna il ritorno del popolare regista di Nove settimane e mezzo, Adrian Lyne, Ben Affleck e Ana de Armas sono diventati inseparabili. Il film, tratto dal romanzo del 1957 di Patricia Highsmith "Acque profonde", uscirà in America il 13 novembre 2020 e nella tradizione di Lyne è ad alto tasso erotico. Saranno state le scene d'amore fatte insieme, ma tra i due attori si è sprigionata una sintonia che è continuata anche nella vita.

Tutti conosciamo il tormentato passato di Ben Affleck e i suoi problemi di alcolismo che i figli e l'ex moglie Jennifer Garner lo hanno aiutato a superare, Il rapporto con Ana de Armas sembra adesso aver portato nuova vita all'attore che ha compiuto 48 anni il 15 agosto. Ana de Armas (che di anni ne ha 32) nell'occasione ha postato su Instagram una bella foto in bianco e nero in cui entrambi appaiono felici e sorridenti. La relazione tra i due è seria al punto che lei frequenta regolarmente i figli di lui e per il compleanno ha regalato al compagno una moto BMW su cui sono stati già fotografati mentre scorrazzano in giro.

Noi ci auguriamo che sia l'inizio della ripartenza anche per la carriera di Affleck, mentre quella di Ana de Armas è lanciatissima: dopo Blade Runner 2049 e Cena con delitto - Knives Out, la vedremo in futuro anche nel ruolo di Marilyn Monroe nell'atteso Blonde, tratto dal romanzo omonimo di Joyce Carol Oates.