Ben Affleck e Batman: l'attore spiega le vere ragioni dell'addio

News Cinema

Un anno fa Ben Affleck annunciava ufficialmente di aver lasciato il personaggio di Batman, ma la decisione era stata presa dall'attore molto tempo prima.

Era il 30 gennaio 2019 quando Ben Affleck comunicava ufficialmente di aver appeso il costume al chiodo. Dopo Batman v Superman, Justice League e una breve apparizione in Suicide Squad, il Batman di Ben Affleck era definitivamente archiviato. La voce in realtà circolava già da un po' di tempo, da quando nel 2017 l'attore stava affrontando problemi personali con la separazione dalla moglie Jennifer Garner e le sue interviste per la promozione di Justice League non brillavano per entusiasmo. Dietro tutto questo era riemerso per Affleck l'incubo dell'alcolismo. Nell'agosto del 2018 l'attore entrava per la terza volta nella sua vita in una clinica di disintossicazione e recupero.

In un'intervista di pochi giorni fa con il New York Times, Affleck spiega che il suo script di The Batman, che avrebbe dovuto dirigere e interpretare "era molto buono" a detta di persone che l'avevano letto. Quelle stesse persone gli avevano anche detto che "se continui così ti ubriacherai fino ad ammazzarti". Ben Affleck racconta che per un lungo periodo ha bevuto normalmente, ma le difficoltà di coppia lo hanno portato a una nuova dipendenza dall'alcol che non aiutava a risolvere la situazione. Questo accadeva tra il 2015 e il 2016, quando erano in corso le riprese dei due film DC Comics. Tornare nel personaggio del Cavaliere Oscuro, da attore e regista con tutta la pressione che ne consegue, non avrebbe giovato al suo recupero, così Affleck ha scelto di dare priorità alla sua salute. Il progetto più "modesto" al quale si è dedicato successivamente è Tornare a vincere, in uscita al cinema quest'anno, dove interpreta un disilluso allenatore di basket che ha problemi con l'alcol e il suo matrimonio è arrivato alla fine. Inutile sottolineare quanto sia stato molto più terapeutico per lui questo film, diretto da Gavin O'Connor.

Leggi anche Tutto quello che sappiamo su The Batman con Robert Pattinson

Per quanto riguarda The Batman, l'entrata in scena del regista Matt Reeves ha comportanto anche la riscrittura del film che è ora in fase di riprese con Robert Pattinson nel mitico ruolo del Cavaliere Oscuro.

Qui sotto il trailer del film Tornare a vincere.