Ben Affleck e Ana de Armas si lasciano e un'immagine di lei a grandezza naturale finisce nell'immondizia

Dopo quasi un anno di felice frequentazione, fonti ufficiali confermano che Ben Affleck e Ana de Armas hanno messo fine alla loro storia. A decidere di chiudere è stata lei e sembra che lui ne sia rimasto devastato.

Quando Ana de Armas pubblicò sul suo profilo Instagram la bella foto che vedete qua sotto, che la ritraeva delice in compagnia di Ben Affleck, molti si stupirono di fronte alla relazione tra il veterano e problematico regista attore e la giovane attrice di origine cubana, chiedendosi quanto sarebbe durata. Bene, adesso lo sappiamo: meno di un anno. I due si sono infatti lasciati, come riportano diffusamente riviste e tabloid europei e americani.

Una fonte ha confermato a People: "Ben non frequenta più Ana. È stata lei a lasciarlo. Il loro rapporto era complicato. Ana non vuole vivere a Los Angeles e Ben ovviamente deve, visto che i suoi figli abitano lì". Un'altra persona informata dei fatti ha detto che si tratta di una decisione condivisa e totalmente amichevole: "Si trovano in momenti diversi della loro vita, li lega un rispetto e un amore profondo. Ben continua a voler lavorare su stesso, Ha tre film da fare ed è un padre presente a casa. Sono entrambi felici della loro vita in questo momento".

Insomma, anche leggendo le dichiarazioni di altre fonti, è stata lei a chiudere una storia per cui non vedeva futuro. A detta di altri, l'attore sarebbe distrutto dalla decisione e non riuscirebbe a rassegnarsi. Ben Affleck ha 48 anni, problemi di alcolismo (si spera) alle spalle, una carriera in ripresa e tre figli di cui prendersi cura. Ana de Armas di anni ne ha 32, è libera da impegni famigliari, può scegliere dove vivere ed è solo all'inizio di una brillante carriera. Come in molte separazioni, la decisione non deve comunque essere stata facile, visto che i due sembravano molto legati e l'attrice era entrata in rapporti, sembra ottimi, coi figli e con la mamma di Affleck, venendo in pratica accolta in famiglia.

C'è comunque una conclusione bizzarra della vicenda, riportata con tanto di foto da People: l'estate scorsa i figli di Affleck avevano messo un cartonato che ritraeva Ana de Armas a grandezza naturale nel giardino di casa per fare uno scherzo al padre. Dopo la notizia della separazione tra i due, l'immagine sorridente di lei è stata avvistata in un bidone dell'immondizia fuori casa di Affleck. A questo punto resta solo da chiedersi chi dei quattro sia stato a buttarla.