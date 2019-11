News Cinema

La storia è quella delle atrocità subite dal Congo alla fine del 1800.

A tre anni dallo sfortunato La legge della notte Ben Affleck tornerà dietro la macchina da presa per dirigere King Leopold’s Ghost, adattamento cinematografico del libro scritto da Adam Hochschild e intitolato King Leopold’s Ghost: A Story of Greed, Terror and Heroism in Colonial Africa. Il testo racconta delle atrocità compiute dal re del Belgio Leopoldo II in Congo alla fine del 1800. Il sovrano infatti pagò un esercito di mercenari per depredare il Paese africano delle sue risorse naturali, in un momento storico in cui le maggiori potenze europee sfruttarono il continente nella maniera più spietata. I cittadini che si rifiutarono di ubbidire a Re Leopoldo vennero barbaramente trucidati, e si conta che il suo dominio sul Congo produsse ben otto milioni di vittime.

L’adattamento di King Leopold’s Ghost sarà scritto da Fahrad Safinia, autore dello script di Apocalypto di Mel Gibson. Oltre allo stesso Affleck tra i produttori figura anche Martin Scorsese con la sua società Sikelia Productions. Il libro di Hochschild ha già ispirato un documentario nel 2006.

Ben Affleck ha esordito alla regia nel 2007 con il notevole thriller Gone Baby Gone, seguito dall’heist-movie The Town. Poi sono arrivati l’Oscar come miglior film grazie ad Argo e la delusione di The Batman, cinecomic che Affleck avrebbe dovuto dirigere. Ricordiamo che il cineasta aveva già vinto un altro Oscar per la miglior sceneggiatura originale grazie a Will Hunting – genio Ribelle di Gus Van Sant. Il prossimo film in cui vedremo Ben Affleck è Tornare a vincere.