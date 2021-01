Ben Affleck dirigerà il fantasy Keeper of the Lost Cities per la Disney

News Cinema

Ben Affleck cambia genere come regista e si impegna a dirigere Keeper of the Lost Cities, un film fantasy tratto da una serie di bestseller, per la Disney.

A quanto pare, e ne siamo lieti, Ben Affleck ha superato i problemi di alcolismo che lo tormentavano e si trova ora in un periodo felice della sua vita (grazie al rapporto con Ana de Armas) e della sua carriera, tanto che i progetti per lui contonuano ad accumularsi. Quello di cui vi parliamo, che affronterà come regista, si distacca non poco dal realismo delle sue precedenti regie. Si tratta infatti di un film fantasy live action per ragazzi, che Affleck realizzerà per la Disney e che è tratto dal best-seller di Shannon Messenger "Keeper of the Lost Cities".

Ben Affleck produrrà anche il film con la sua società Pearl Street e adatterà la sceneggiatura insieme a Kate Gritmon.

Questa la sinossi di Keeper of the Cities, che è in realtà il primo di una serie di libri per ragazzi scritti dalla trentenne Messenger, che ha venduto 2 milioni e mezzo di copie e ottenuto numerosi premi:

La dodicenne Sophie Foster ha un segreto. È telepatica e riesce a leggere nella mente. È una capacità che non ha mai saputo spiegare. Tutto cambia il giorno in cui incontra Fitz, un misterioso (e adorabile) ragazzo che appare all'improvviso, e che come lei sa leggere la mente. Lei scopre di proveniere da un altro posto e che restare con la sua famiglia la metterà in grave pericolo. Di punto in bianco, Sophie è costretta a lasciarsi tutto alle spalle e ad iniziare una nuova vita in un luogo estremamente diverso da quello che ha sempre conosciuto.