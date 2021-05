Ben Affleck di nuovo virale sui social ma non perché ha rivisto Jennifer Lopez...

News Cinema

Dopo la rottura con Ana de Armas (o prima?) Ben Affleck frequentava app di rimorchio e un'utente ha pubblicato su Tik Tok un video diventato virale.

Le interazioni delle star con la gente comune sul web sono sempre problematiche, e forse sarebbe meglio che non ci fossero affatto, visti i rischi che corrono di essere messi alla berlina. Ad esempio potrebbero diventare protagonisti virali di un video diffuso da qualcuno che ha incrociato la loro strada su una app di dating, com'è accaduto a Ben Affleck, di nuovo al centro dell'attenzione sui social. E non perché ha rivisto la sua ex Jennifer Lopez, di nuovo single ("ma sono sempre stati amici", hanno precisato i conoscenti dei due), ma per un video pubblicato su Tik Tok da una ragazza, Nivine Jay, intitolato "Scusa Ben", su cui lei ha scritto in sovraimpressione: "Pensando a quando sono stata accoppiata con Ben Affleck su Raya e ho creduto fosse un fake, così l'ho rifiutato e lui mi ha mandato questo video su Instagram".

Nel video, che vedete sotto, Affleck chiede perplesso "perché mi hai rifiutato Nivine? Sono io". Che ci sia rimasto davvero male? Comunque sia, dal 3 maggio, quando è stato postato, questo post ha ottenuto 1 milione di visualizzazioni e migliaia di commenti. Non sappiamo a quando risalga, anche se è probabile non sia recentissimo. Ma a quanto pare Ben Affleck, che ha rotto di recente con Ana de Armas, non ha nessuna intenzione di restare da solo.