"Ben Affleck aveva scritto il miglior copione di Batman che avessi mai letto", parola di Jay Oliva

Jay Oliva è un artista normalmente impegnato sugli storyboard dei film del DC Extended Universe e dei Marvel Studios, ma anche di produzioni animate televisive, a volte in prima persona come regista (ultimamente ha firmato Justice League Dark). A quanto pare Oliva aveva letto il copione che Ben Affleck e Geoff Johns stavano creando per l'assolo di Batman che sarebbe stato diretto da Affleck stesso. Ecco quanto ha avuto da dire in merito su Twitter:

"Il copione originale di Affleck era il miglior copione per Batman che avessi mai letto. Ben aveva trovato una storia che spaccava, credo che il pubblico e i fan l'avrebbero adorata."

Improbabile che di questo copione sia rimasto qualcosa. Da quando Matt Reeves ha ereditato il progetto di The Batman, è partita anche una fase di riscrittura, quindi possiamo ragionevolmente immaginare che dell'idea originale rimarrà poco. Tra l'altro, come ricorderete. Reeves non è nemmeno sicuro del coinvolgimento di Affleck nel suo assolo di Batman, quindi temiamo che la dichiarazione di Oliva sia da considerarsi un'eco di un tempo che fu per la partnership DC / Warner Bros.