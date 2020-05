Belluscone, una storia siciliana: il film da vedere e commentare insieme giovedì 14 maggio con SimulWatch

News Cinema

L'appuntamento per vedere tutti insieme Belluscone, una storia siciliana e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 14 maggio alle ore 14:30.

Cinico TV, Lo zio di Brooklyn, Totò che visse due volte, Il ritorno di Cagliostro. In coppia con Daniele Ciprì, Franco Maresco ha fatto la storia della televisione e del cinema italiano. Anche quando il sodalizio con Ciprì è terminato, Maresco ha dimostrato di saper benissimo andare avanti anche da solo. Ne è una chiara testimonianza questo bellissimo Belluscone, una storia siciliana, documentario o pseudo-tale che è un ulteriore passo nel cammino del regista nel mondo delle sue ossessioni oscure, grottesche ed esilaranti, e delle mille contraddizioni della sua Palermo e della sua Sicilia. Da questo film, presentato a Venezia nel 2014 nella sezione Orizzonti, dove ha vinto un Premio Speciale della Giuria, è poi nato il successivo, e ancora più bello, La mafia non è più quella di una volta, che a Venezia è stato presentato nel 2019 nel concorso principale (ottenendo ancora un Premio speciale della giuria) e che ha ottenuto una nomination ai David di Donatello come miglior documentario.



