News Cinema

Diretto da Gennaro Nunziante, già regista di riferimento di Luca Medici, in arte Checco Zalone, il film interpretato dai due popolari comici televisivi debutterà nei cinema italiani il 1° gennaio.

Già apparsi come attori in Amici come noi di Enrico Lando e Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti, Pio e Amedeo debutteranno nei cinema italiani il 1° gennaio del nuovo anno con Belli ciao, nuovo film che li vede protagonisti assoluti di cui vi mostriamo il trailer ufficiale accompagnato dalla trama.

Il film, prodotto da Lorenzo Mieli per Fremantle, è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Prime Video. Vision si occuperà anche della distribuzione in sala. Dietro la macchina da presa c'è Gennaro Nunziante, regista di tutti i film di Checco Zalone fino a Quo Vado? e de Il vegetale con Fabio Rovazzi.

Belli ciao: trailer, trama e poster del film con Pio e Amedeo



Partire o restare ? Restare o partire? Pio e Amedeo sono due amici inseparabili, o almeno lo sono stati fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile?