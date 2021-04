Belle: un nuovo trailer dell'anime di Mamoru Hosoda

News Cinema

L'anime del regista di Wolf Children e Mirai debutterà nelle sale giapponesi in estate. Intanto, questo è il nuovo trailer di Belle di Mamoru Hosoda.

La Toho ha pubblicato online un nuovo trailer di Belle, film che segna il ritorno alla regia di uno dei grandi maestri dell'animazione giapponese contemporanea, il Mamoru Hosoda che ha firmato titoli come La ragazza che saltava nel tempo, Wolf Children, The Boy and the Beast e quel Mirai che ha ottenuto una nomination all'Oscar come miglior film d'animazione.

Belle, che debutterà nelle sale del Giappone in estate, racconta la storia di Sozu, una ragazza 17enne che vive in un villaggio contadino, e che entra in un mondo virtuale frequentato da cinque miliardi di utenti, chiamato "U", dove diventa la cantante Belle, vera e propria star di quel mondo virtuale. Belle dovrà poi affrontare una grande avventura assieme a una creatura misteriosa simile a un drago.

Questo è il nuovo trailer di Belle: