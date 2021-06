Belle: il trailer internazionale sottotitolato dell'anime di Mamoru Hosoda

News Cinema

Il nuovo anime del regista di Wolf Children e Mirai debutterà nelle sale giapponesi in estate. Questo è il nuovo trailer di Belle di Mamoru Hosoda, in versione originale sottotitolata in inglese.

Si avvicina il momento (il 16 luglio) in cui Belle, atteso nuovo anime di uno dei grandi maestri dell'animazione giapponese contemporanea, Mamoru Hosoda, debutterà nei cinema giapponesi.

In attesa di poterlo vedere anche da noi la di vendita parigina Charades, che rappresenta il film sui mercati internazionali, ha reso disponibile online il primo trailer internazionale di Belle, in versione originale sottotitolata in inglese.

Belle, che è il nono film di Hosoda, arriva dopo titoli come La ragazza che saltava nel tempo, Wolf Children, The Boy and the Beast e Mirai, candidato all'Oscar nel 2018 come miglior film d'animazione e vincitore dell'Annie Award, e promette tutto ciò che ci si può aspettare dalla visione originale di Hosoda: una toccante storia di formazione con un risvolto filosofico e uno stile emozionante, che esplora le dinamiche che ha già affrontato in film come Summer Wars (2009).





La trama di Belle vede protagonista Suzu, una studentessa di 17 anni delle superiori che vive in un villaggio rurale con suo padre. Per anni è stata solo l'ombra di se stessa. Un giorno entra in "U", un mondo virtuale di 5 miliardi di membri su Internet. Lì, non è più Suzu ma Belle, una cantante di fama mondiale. Presto incontra una misteriosa creatura. Insieme, intraprendono un viaggio di avventure, sfide e amore, nella loro ricerca di diventare chi sono veramente.