Belle: i teaser trailer dell'anime di Mamoru Hosoda alla Festa del cinema di Roma

Sarà presentato ad Alice nella città, nel corso della Festa del cinema di Roma, Belle, l'atteso anime di Mamoru Hosuda, di cui vi presentiamo due brevi trailer.

In Italia Belle, l'atteso anime di Mamoru Hosuda che ha avuto la sua anteprima al festival di Cannes, uscirà al cinema il 20 gennaio, distribuito da Koch Media. Prima, però, potranno vederlo gli spettatori di Alice nella città alla Festa del cinema di Roma, dove lo stesso regista lo accompagnerà. In America l'uscita è prevista per il 14 gennaio in doppia versione, originale e doppiata, e per annunciare la data sono stati diffusi due brevi trailer, o teaser, come si chiamano, in cui vediamo alcune delle immagini di un film che è stato molto apprezzato.

Questa la trama ufficiale di Belle, rilettura moderna e tecnologica dell'eterna storia narrata in La bella e la bestia:

Suzu è una studentessa liceale timida e come tante, che vive in un villaggio di campagna. Per anni è stata solo l'ombra di se stessa. Ma quando entra in "U", un enorme mondo virtuale, si rifugia nella sua personalità online di Belle, una bellissima cantante amata in tutto il mondo. Un giorno il suo concerto viene interrotto da una mostruosa creatura cacciata dalla security. Mentre la caccia prosegue, Suzu intraprende una ricerca epica ed emotiva per scoprire l'identità di questa misteriosa "bestia" e il proprio vero sé in un mondo in cui si può essere chiunque.