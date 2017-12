Belle & Sebastien - Amici per sempre: Il trailer italiano del film al cinema dal 22 febbraio

Rieccoli, per la terza (e, a quanto pare, ultima) volta al cinema. Sebastien, che oramai ha compiuto 12 anni, e la sua fedele Belle, che nel frattempo ha avuto tre splendidi cuccioli che vanno a rallegrare tutta la famiglia.

Ma anche lì, sulle splendide e innevate Alpi francesi, non è tutto rose e fiori: perché la mamma e il papà di Sebastien vogliono trasferirsi in Canada, e il ragazzino soffre al pensiero di lasciare i luoghi dove è cresciuto, e ancora di più perché alla porta bussa, improvvisamente, un losco figuro che sostiene di essere il vero e legittimo padrone di Belle.

Cosa succederà e come queste situazioni verranno risolte lo sapremo dal prossimo 22 febbraio, quando nelle sale, distribuito da Notorious Pictures, arriverà Belle & Sebastien - Amici per sempre.

Intanto, è arrivato il trailer in italiano del film.