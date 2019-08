Bella Thorne ha diretto un porno, intitolato Her & Him

News Cinema

La giovane attrice, nel cui passato ci sono serie tv e perfino la Disney, ha firmato un cortometraggio per adulti.

L'anno scorso, mentre su Roma cadeva la neve, il nostro Antonio Bracco incontrò la giovane attrice Bella Thorne, arrivata per promuovere Il sole a mezzanotte. Nell'incontro, che vedete qua sotto, l'ex attrice bambina, cantante e personaggio Disney dalla variegata e interessante carriera, invitava i suoi fan a non procrastinare, ma a impegnarsi per fare quello che desideravano nella vita.

Personaggio poliedrico e dall'infanzia - pare - drammatica, Bella Thorne è sempre stata anticonformista. Per il suo ventesimo compleanno non ebbe problemi a mostrarsi senza veli e quindi sciocca solo i più ingenui la notizia che ha appena diretto un cortometraggio porno, Her & Him, per la serie Visionary Directors di Pornhub Premium. La storia viene descritta come una sorta di Giulietta e Romeo, anche se dal trailer (censurato, lo trovate in giro) sembra esserci anche una componente horror. Gli interpreti sono due star del cinema per adulti, Small Hands e Abella Danger.

La premiere si svolgerà al festival di Oldenburg in Germania. Questa la sinossi ufficiale:

"Her & Him racconta di un ragazzo sui vent'anni che trova un sorprendente messaggio sul cellulare della sua ragazza, che interrompe la loro rouitine mattiniera e li coinvolge in un incontro sessiale fuori controllo".

“L'idea dietro la storia - ha dichiarato Bella Thorne - era praticamente quella di creare questi due personaggi dimanici in grado di scambiarsi i ruoli tra dominante e sottomesso". In un video promozionale ha poi aggiunto: "La mia prima idea in realtà era quella di fare un film horror natalizio e invece ho ho diretto una specie di bellissima, eterea e fluorescente visione. A volte inizi pensando di volere qualcosa di molto preciso, poi cambi completamente idea e la abbandoni del tutto".

Quanto alle riprese, ecco cosa ha raccontato:

"È stato molto interessante, perché sul set si faceva del sesso vero, cosa che non ho mai ripreso prima. Inoltre questo era il mio primo cortometraggio in generale, ed è stata un'esperienza interessante che il primo film che abbia mai diretto contenesse così tanto sesso. È un ambiente piuttosto divertente".

Vedremo dunque se si tratterà solo di una parentesi per Bella Thorne o dell'inizio di una nuova carriera. In ogni caso, auguri!